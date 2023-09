Les femmes et la musique au Moyen Âge avec Anne Ibos-Augé (musicologue) et Esther Labourdette (chant) Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris, 9 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 09 novembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Dans la limite des places disponibles

Cantrix, moniale-compositrice, trouveresse, jongleresse, sujet poétique, mécène, copiste… Quelles sont donc les femmes qui « font » la musique durant le Moyen Âge ?

Hormis Hildegard von Bingen, moniale et compositrice – et aussi théologienne, théoricienne, médecin… –, on compte peu de noms et de représentations féminines en musique. Elles sont pourtant nombreuses, « actrices », héroïnes des poèmes et des chansons, mais aussi femmes de culture, en France et en Europe. Suivons leurs traces.

Anne Ibos-Augé est ancienne élève du CNSMDP,

docteure en musicologie, chercheure, agrégée de musique et autrice d’ouvrages

et articles sur divers aspects de la musique médiévale. Elle est aussi

journaliste et collaboratrice régulière du magazine Diapason. Elle

prépare actuellement, pour les éditions du Cerf, un livre sur les femmes et la

musique au Moyen Âge.

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

