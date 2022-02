Les femmes et la Légion d’honneur en Loire-Atlantique Archives Départementales Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles. Conférence par Frédérique Garnier, responsable du pôle des archives contemporaines aux Archives de Loire-Atlantique. Les femmes tenues éloignées de la sphère publique pendant longtemps représentent jusqu’à très récemment une minorité parmi les décorés de la Légion d’honneur. La distinction est créée en 1802, mais c’est en 1851 que Napoléon III décore la première d’entre elles, Marie-Angélique Duchemin, ancienne militaire. Née à Nantes, Augustine Clémence Royer, scientifique et philosophe, est à son tour décorée en 1900, devenant ainsi la première femme née en Loire-Inférieure titulaire de la Légion d’honneur. Cette conférence sera l’occasion de découvrir le parcours de ces pionnières ligériennes. Conférence proposée par les Archives départementales. Archives Départementales adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

