Les femmes du Réseau Shelburn – Lecture et chansons Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouha

Les femmes du Réseau Shelburn – Lecture et chansons Plouha, 9 mars 2022, Plouha. Les femmes du Réseau Shelburn – Lecture et chansons L’Hermine 9 avenue Laënnec Plouha

2022-03-09 – 2022-03-09 L’Hermine 9 avenue Laënnec

Plouha Côtes d’Armor Plouha Dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, la municipalité de Plouha propose des lectures et chansons sur le thème “Les femmes du Réseau Shelburn” au travers de lectures de textes écrits par des femmes du Réseau Shelburn et des chansons interprétées par Hélène Thauvin et Jean-Luc Chicot. En collaboration avec l’association « Les Mémoires de l’Histoire ». accueil.mairie@plouha.fr +33 2 96 20 21 26 http://www.plouha.fr/journee-internationale-des-droits-de-la-femme-exposition-conference-lectures Dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, la municipalité de Plouha propose des lectures et chansons sur le thème “Les femmes du Réseau Shelburn” au travers de lectures de textes écrits par des femmes du Réseau Shelburn et des chansons interprétées par Hélène Thauvin et Jean-Luc Chicot. En collaboration avec l’association « Les Mémoires de l’Histoire ». L’Hermine 9 avenue Laënnec Plouha

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plouha Autres Lieu Plouha Adresse L’Hermine 9 avenue Laënnec Ville Plouha lieuville L’Hermine 9 avenue Laënnec Plouha Departement Côtes d'Armor

Plouha Plouha Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouha/

Les femmes du Réseau Shelburn – Lecture et chansons Plouha 2022-03-09 was last modified: by Les femmes du Réseau Shelburn – Lecture et chansons Plouha Plouha 9 mars 2022 Côtes-d’Armor Plouha

Plouha Côtes d'Armor