LES FEMMES DE LORCA Centre Paris Anim’ Mado Robin, 3 février 2023, Paris.

Le vendredi 03 février 2023

de 20h00 à 21h30

. gratuit sous condition

Contact compagnie

Diana Siru

Tel : +33 6 35 57 46 41

Des femmes émergent des ténèbres et nous plongent dans l’univers cruel et joyeux de Garcia Lorca, où marionnettes et humains se côtoient. La nuit, lors d’une veillée funèbre, des femmes pleurent, rient, se questionnent. Dans la froideur nocturne, elles cherchent des réponses à leurs questions et revivent leur vie. Spectacle en espagnol sous-titré en fançais

Federico García Lorca, dramaturge mondialement reconnu, a exploré les différentes facettes du rôle de la femme offrant à son public une perspective riche et nuancée de son statut au sein de la société espagnole à la veille de la guerre civile. Les femmes lorquiennes sont des femmes qui, bien qu’elles semblent se plier aux injonctions de la société patriarcale, luttent contre elles-mêmes et la société pour réprimer leurs pulsions et désirs. Ainsi, à travers l’utilisation du masque et la transgression des genres, nous dresserons le portrait de ces femmes en conflit constant entre l’être et le paraître.

La Compañía

Théâtre, masques et marionnettes

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

Contact : https://www.billetweb.fr/femme-de-lorcaa 0182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://lacompaniaplangere.wixsite.com/monsite

Les femmes de Lorca Compania Plangere