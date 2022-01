Les femmes de la Série noire : une histoire à découvrir Bibliothèque des Littératures policières (BiLiPo), 5 mars 2022, Paris.

Où sont les femmes ? La Série noire des premières années, est un univers très masculin où les personnages féminins des romans sont des stéréotypes (la vamp femme fatale ou la sainte rédemptrice) et où professionnellement, il est difficile d’exister dans les années d’après-guerre…

Créée en 1945 par Marcel Duhamel, l’emblématique collection de la Série noire est connue de tous, que l’on soit amateur de roman noir ou non.

A l’occasion de la Journée internationale des femmes le 8 mars 2022, la BiLiPo vous invite à découvrir un aspect inconnu et totalement ignoré de l’histoire de la collection.

En 1945, où sont les femmes de la Série noire ? Le staff compte des secrétaires et quelques traductrices ont réussi à sortir de l’anonymat telles que Jeanine Hérisson entrée dans l’équipe en 1947 comme secrétaire ou Jeanne Witta ancienne script-girl. Les deux seront des traductrices d’importance.

Mais qu’en est-il du côté des autrices ?

Alice Jacquelin, docteur en Littérature, s’intéresse de manière exploratoire aux femmes publiées dans la Série Noire. Parmi les plus de 1700 romans publiés par Marcel Duhamel entre 1945 et 1977, moins d’une cinquantaine sont écrits par des femmes. Comment comprendre la place de ces textes écrits au cœur d’une collection principalement destinée à un lectorat masculin? Ces romans s’inscrivent-ils dans l’esthétique hardboiled revendiquée la collection? Il s’agira de retracer l’origine de ces récits puis de voir, à partir d’une quinzaine de manuscrits annotés et issus de la bibliothèque de travail de Duhamel conservée à la BILIPO, comment l’éditeur retravaille ces textes pour les rendre cohérent avec sa ligne éditoriale

On ne compte plus les ouvrages ou les articles consacrés à l’histoire de la collection. Pourtant le sujet d’étude d’Alice Jacquelin est inédit. Nous vous invitons à partager ses découvertes et sa réflexion.

