« Bienvenues à cette 2463ème réunion de la Ligue pour la Liberté, l’Égalité et la Reconnaissance des Femmes dans la Mythologie Grecque, Romaine et Autres Sociétés Modernes et Anciennes. Plus simplement, la LLERFMGRASMA.

Bienvenues à celles qui nous rejoigne pour la première fois. Vous êtes nombreuses, et cela fait toujours chaud au cœur de voir que les femmes sont maintenant prêtes à se réunir pour faire valoir leurs droits. »

Avec leur spectacle, les Divaskets explorent le monde de la mythologie. Éclectisme musical et humour sont au rendez-vous.

Durée : 1h

julesjulien@culture.toulouse.fr +33 5 81 91 79 10 http://julesjulien.toulouse.fr/

