Les Femmes de la maison TGP,Saint-Denis, 11 mai 2022, Saint-Denis.

Les Femmes de la maison

du mercredi 11 mai 2022 au dimanche 22 mai 2022 à TGP, Saint-Denis

TEXTE ET MISE EN SCÈNE Pauline Sales Des années 1950 à aujourd’hui, trois époques et récits se font écho dans une maison-atelier, changeant au gré du temps et de l’espace. Cette maison, Joris l’a acheté pour la femme qu’il aimait afin qu’elle puisse vivre plus librement de son art, la photographie. Il s’est aussi marié avec elle, au moment même où elle le quittait. Ce premier geste, très éloigné des stéréotypes des années d’après-guerre, va déterminer sa relation future à l’autre sexe. La maison redevenue sienne et qu’il ne se décide pas à vendre, il va la prêter à des artistes femmes qui, pour un instant ou un temps plus long, vont l’investir, la transformer, la transmettre aux suivantes. Une employée de maison est aussi engagée pour veiller autant sur les lieux que sur les locataires. D’années en années, ces femmes se succèdent : Simone qui se débat entre sa vocation de peintre et de mère dans les années 1950, Miriam et Judy, pionnières dans les seventies d’un art féministe américain émancipé, et de nos jours, Paula, Florence et Val toutes trois en résidence d’écriture. Ancrées dans l’air de leur temps, elles esquissent la place de la femme dans la création artistique, entre lutte, émulation, jalousie et sororité. Après les textes vifs et ludiques de Cupidon est malade et de Quand je suis avec toi, il n’y a rien d’autre qui compte, présentés les saisons passées au TGP, Pauline Sales a écrit ici pour trois actrices et un acteur les treize rôles disparates qui créent pourtant un lien organique autour de l’énigmatique et discrète figure masculine. Avec la compagnie À l’Envi, l’autrice et metteuse en scène dépeint les parcours de ces femmes qui dessinent les contours fictionnels des époques traversées, en touches humaines et sensibles, en trajectoires fortes ou plus fragiles, dans une réalité qu’elles affrontent avec puissance et passion.



Des années 1950 à aujourd’hui, trois époques et récits se font écho dans une maison-atelier, changeant au gré du temps et de l’espace. Cette maison, Joris l’a acheté pour la femme qu’il aimait afin…

TGP,Saint-Denis 59 Boulevard Jules Guesde, 93200, 93210 Saint-Denis Saint-Denis Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T20:00:00 2022-05-11T22:00:00;2022-05-12T20:00:00 2022-05-12T22:00:00;2022-05-13T20:00:00 2022-05-13T22:00:00;2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T20:00:00;2022-05-15T15:30:00 2022-05-15T17:30:00;2022-05-16T20:00:00 2022-05-16T22:00:00;2022-05-18T20:00:00 2022-05-18T22:00:00;2022-05-19T20:00:00 2022-05-19T22:00:00;2022-05-20T20:00:00 2022-05-20T22:00:00;2022-05-21T18:00:00 2022-05-21T20:00:00;2022-05-22T15:30:00 2022-05-22T17:30:00