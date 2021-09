Le Mans Théâtre Paul Scarron Le Mans, Sarthe Les Femmes de la maison – Pauline Sales Théâtre Paul Scarron Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

**En souvenir d’une photographe qui l’a quitté, Joris ouvre une maison pour accueillir les femmes artistes.** Il assiste, à travers ses invitées successives, aux métamorphoses de l’émancipation féminine, et bien sûr aux siennes propres. Pour quelques semaines, quelques mois, cette maison devient pour plusieurs générations de femmes un abri, un espace de création, mais peut-être un piège aussi, car cette faveur ne va pas sans contrepartie. De la maison carcan de l’après-guerre, aux incertitudes du monde contemporain en passant par le vent de liberté version californienne des seventies, trois âges de la condition féminine en mutation. Compagnie À l’Envi Ecriture et mise en scène : Pauline Sales En co-accueil avec Les Quinconces et L’Espal – Scène nationale du Mans

Tarif unique : 9€

La pièce se déroule sur trois temps. Elle propose, en miroir avec la société de chaque époque, un regard sur la femme et l’artiste, seule, en collectif, féministe ou pas. Théâtre Paul Scarron 8, place des Jacobins, Le Mans Le Mans Sarthe

2021-10-20T20:30:00 2021-10-20T22:30:00;2021-10-21T18:30:00 2021-10-21T20:30:00;2021-10-22T20:30:00 2021-10-22T22:30:00;2021-10-23T14:30:00 2021-10-23T16:30:00;2021-10-23T20:30:00 2021-10-23T22:30:00

