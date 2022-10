Les femmes de la maison (Extraits)

2023-03-25 – 2023-03-25 EUR Ce projet, commencé la saison dernière, est une façon d’interroger des femmes (et un homme) d’aujourd’hui sur leur rapport à la conquête des droits et de l’émancipation des femmes. Les personnages de la pièce sont fragmentés et les textes redistribués pour faire ensemble l’expérience du commun que constitue cette histoire de la lutte pour l’égalité. La maison des femmes n’est pas une histoire féminine mais bien notre histoire à toutes et tous. dernière mise à jour : 2022-10-06 par

