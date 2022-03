Les Femmes de Barbe Bleue Théâtre Paris – Villette Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les Femmes de Barbe Bleue Théâtre Paris – Villette, 17 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du jeudi 17 mars 2022 au mercredi 30 mars 2022 :

dimanche

de 15h30 à 17h00

vendredi

de 19h00 à 20h30

mardi, mercredi, jeudi, samedi

de 20h00 à 21h30

payant

Qu’y-a-t-il derrière ces portes que nous n’osons pas ouvrir ? Quels étranges désirs, dénis ou conditionnements poussent certaines dans les bras d’un prédateur ? Sur scène, pleines de désir et de vie, les fantômes des femmes de Barbe Bleue nous racontent comment elles ont été séduites, comment elles ont été piégées, comment elles n’ont pas su s’enfuir… Ensemble, avec humour et détermination, elles s’entraident et se soutiennent pour trouver des espaces de résistances. prix du jury / prix des lycéens • Festival Impatience 2019 Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès Paris 75019 Contact : 0140037223 resa@theatre-paris-villette.fr https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/les-femmes-de-barbe-bleue/ https://www.facebook.com/parisvillette Théâtre

Date complète :

2022-03-17T20:00:00+01:00_2022-03-17T21:30:00+01:00;2022-03-18T19:00:00+01:00_2022-03-18T20:30:00+01:00;2022-03-19T20:00:00+01:00_2022-03-19T21:30:00+01:00;2022-03-20T15:30:00+01:00_2022-03-20T17:00:00+01:00;2022-03-22T20:00:00+01:00_2022-03-22T21:30:00+01:00;2022-03-23T20:00:00+01:00_2022-03-23T21:30:00+01:00;2022-03-24T20:00:00+01:00_2022-03-24T21:30:00+01:00;2022-03-25T19:00:00+01:00_2022-03-25T20:30:00+01:00;2022-03-26T20:00:00+01:00_2022-03-26T21:30:00+01:00;2022-03-27T15:30:00+01:00_2022-03-27T17:00:00+01:00;2022-03-29T20:00:00+01:00_2022-03-29T21:30:00+01:00;2022-03-30T20:00:00+01:00_2022-03-30T21:30:00+01:00

Simon Gosselin

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre Paris - Villette Adresse 211 avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville Théâtre Paris - Villette Paris Departement Paris

Théâtre Paris - Villette Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les Femmes de Barbe Bleue Théâtre Paris – Villette 2022-03-17 was last modified: by Les Femmes de Barbe Bleue Théâtre Paris – Villette Théâtre Paris - Villette 17 mars 2022 Paris Théâtre Paris Villette Paris

Paris Paris