Tremblay-en-France Théâtre Louis Aragon Seine-Saint-Denis, Tremblay-en-France Les Femmes de Barbe-Bleue Théâtre Louis Aragon Tremblay-en-France Catégories d’évènement: Seine-Saint-Denis

Tremblay-en-France

Les Femmes de Barbe-Bleue Théâtre Louis Aragon, 27 janvier 2022, Tremblay-en-France. Les Femmes de Barbe-Bleue

du jeudi 27 janvier 2022 au vendredi 28 janvier 2022 à Théâtre Louis Aragon

Le festival Impatience 2019 ne s’y est pas trompé, en décernant pas moins de deux prix à ce spectacle (Prix des Lycéens et Prix du Jury) ! En effet, Les Femmes de Barbe-Bleue ne nous laisseront pas indifférents : sous la forme d’une réécriture totale du conte de Perrault, les cinq comédiennes prennent l’identité de ces femmes – ou plutôt de leurs fantômes – pour mieux revivre les événements qui les ont conduites à la mort. Face au souvenir du personnage de Barbe-Bleue pensé comme un serial-killer, elles relatent la domination d’un homme, certes, mais c’est dans les nuances et les ambivalences que la pièce prend tout son sens. Car il est ici avant tout question du désir féminin, dans toute sa complexité et son ambigüité. En mettant des mots sur leurs propres pulsions, sur leur consentement, le harcèlement ou les violences conjugales, elles font revivre une histoire plus actuelle… mais toujours aussi effrayante !

8€ à 17€

Un conte cruel version frissons ! Théâtre Louis Aragon 24 boulevard de l’Hôtel de ville 93290 Tremblay-en-France Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-27T20:30:00 2022-01-27T21:55:00;2022-01-28T20:30:00 2022-01-28T21:55:00

Détails Catégories d’évènement: Seine-Saint-Denis, Tremblay-en-France Autres Lieu Théâtre Louis Aragon Adresse 24 boulevard de l'Hôtel de ville 93290 Tremblay-en-France Ville Tremblay-en-France lieuville Théâtre Louis Aragon Tremblay-en-France