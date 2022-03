LES FEMMES DE BARBE BLEUE Fécamp, 1 avril 2022, Fécamp.

LES FEMMES DE BARBE BLEUE Théâtre Le Passage 54 Rue Jules Ferry Fécamp

2022-04-01 20:30:00 – 2022-04-01 Théâtre Le Passage 54 Rue Jules Ferry

Fécamp Seine-Maritime Fécamp

À partir de la terrifiante histoire de Charles Perrault, la metteure en scène Lisa Guez a interrogé divers imaginaires féminins d’aujourd’hui en choisissant cinq comédiennes à l’expressivité et aux univers singuliers. De l’écriture collective issue d’improvisions sont issus les possibles témoignages de femmes successives du sinistre héros éponyme.

À travers chacune des partitions, surgit le regard que porte successivement les fantômes des victimes, réunies dans une tragique sororité. Au fil de la complexité des psychismes féminins, les narrations modèlent le personnage central : manipulateur, violent ou passif selon les perceptions.

Bien au-delà de la figure du monstre, Lisa Guez dissèque la nature de cette attirance inconsciente qui conduit vers la figure inquiétante de Barbe Bleue, ce prédateur intérieur. Et derrière les histoires se dessinent en filigrane les rouages des violences conjugales menant parfois au féminicide. Ensemble, avec humour et détermination, elles s’entraident et se soutiennent pour trouver des espaces de résistances.

Ce spectacle a reçu le Prix du jury et Prix des lycéens Festival Impatience 2019.

Un bord de scène est proposé avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

Le Vendredi 01 Avril à 20:30

Théâtre Le Passage, 54 rue Jules Ferry, 76400 Fécamp

À partir de la terrifiante histoire de Charles Perrault, la metteure en scène Lisa Guez a interrogé divers imaginaires féminins d’aujourd’hui en choisissant cinq comédiennes à l’expressivité et aux univers singuliers. De l’écriture collective issue…

info@theatrelepassage.fr +33 2 35 29 22 81 http://www.theatrelepassage.fr/

À partir de la terrifiante histoire de Charles Perrault, la metteure en scène Lisa Guez a interrogé divers imaginaires féminins d’aujourd’hui en choisissant cinq comédiennes à l’expressivité et aux univers singuliers. De l’écriture collective issue d’improvisions sont issus les possibles témoignages de femmes successives du sinistre héros éponyme.

À travers chacune des partitions, surgit le regard que porte successivement les fantômes des victimes, réunies dans une tragique sororité. Au fil de la complexité des psychismes féminins, les narrations modèlent le personnage central : manipulateur, violent ou passif selon les perceptions.

Bien au-delà de la figure du monstre, Lisa Guez dissèque la nature de cette attirance inconsciente qui conduit vers la figure inquiétante de Barbe Bleue, ce prédateur intérieur. Et derrière les histoires se dessinent en filigrane les rouages des violences conjugales menant parfois au féminicide. Ensemble, avec humour et détermination, elles s’entraident et se soutiennent pour trouver des espaces de résistances.

Ce spectacle a reçu le Prix du jury et Prix des lycéens Festival Impatience 2019.

Un bord de scène est proposé avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

Le Vendredi 01 Avril à 20:30

Théâtre Le Passage, 54 rue Jules Ferry, 76400 Fécamp

Théâtre Le Passage 54 Rue Jules Ferry Fécamp

dernière mise à jour : 2022-03-02 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp