Les femmes de Barbe-Bleue Aix-en-Provence, 12 mai 2022, Aix-en-Provence.

ci, le monstre se cache en chacune des femmes qui parlent et témoignent. Le prédateur est en elles, que la société leur impose ou qu’elles ont laissé entrer. La porte qu’on a peur d’ouvrir, la question qu’on refuse de se poser, la liberté à laquelle on accepte de renoncer, le désir mort… Partant de leurs expériences intimes, des singularités et des obscurités de chacune, les femmes de Barbe Bleue font un spectacle tout en délicatesse, qui nous incite toutes et tous à ne pas renoncer, et à ouvrir la porte.

Une écriture collective dirigée par Lisa Guez, mise en forme par Valentine Krasnochok, au Théâtre du Bois de l’Aune

http://www.boisdelaune.fr/

