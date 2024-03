Les femmes d’Archée Le Grand Sud Lille, samedi 20 avril 2024.

Les femmes d’Archée Cette première création participative, entonne un chant pour faire une place aux femmes, à celles qui depuis la nuit des temps, transmettent, savent, partagent, soignent, donnent vie et protection. Samedi 20 avril, 17h00 Le Grand Sud Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T17:00:00+02:00 – 2024-04-20T18:30:00+02:00

Fin : 2024-04-20T17:00:00+02:00 – 2024-04-20T18:30:00+02:00

[Danse]

➡ Les Femmes d’Archée

Mylène Benoit, cie Contour Progressif

Le Grand Sud

Sam. 20 avril | 17h

Entrée libre

Dans la continuité de l’exposition Où sont les femmes ? le Palais des Beaux-Arts de Lille a fait appel à la chorégraphe lilloise Mylène Benoit pour créer une pièce participative Les femmes d’Archée au sein du musée. Un appel à candidature a été lancé, pour inviter 12 femmes prêtes à répéter et jouer la pièce le 8 mars pour la journée internationale des droits des femmes.

Cette première création participative inspirée d’Archée (2021), entonne un chant pour faire une place aux femmes, à celles qui depuis la nuit des temps, transmettent, savent, partagent, soignent, donnent vie et protection. Mylène Benoit propose à 12 habitantes de rejoindre les chants et les danses qui composent cette création et d’inventer des rituels de réappropriation des actes et des puissances féminines.

Création participative pour 12 femmes non professionnelles et la musicienne Pénélope Michel.

La représentation sera suivie d’un temps d’échange et d’un goûter offert aux spectatrices et spectateurs.

————————————

Ce programme s’inscrit dans le cadre du cycle Re-Naître du projet Faire Monde, mené en partenariat avec le Grand Sud, le Tripostal, les Maisons Folies Moulins & Wazemmes, Lieux Culturels Pluridisciplinaires de la Ville de Lille.

Un ensemble de rencontres artistiques et de rendez-vous avec les habitants est construit autour du cycle Re-Naître. Plus de renseignement sur le site internet du Grand Sud et de la compagnie.

—

Conception : Mylène Benoit

Collaboration et interventions artistiques : Marie-Pascale Dubé, Agnès Potié, Lilou Robert

Musique : Pénélope Michel

Régie Son : Loïc Pécriaux

Avec la participation de : Iris Benoit, Jade Casteloot, Perrine Chevalier, Joëlle Colcanap, Alice Delgado, Sylva Dewailly, Marie-Pierre Dutilleul, Malika Edeline, , Angélique Krawczyk, Estelle Lasnier, Julie Loeillet, Monique Stehelin

Les Femmes d’Archée a été créée au Palais des Beaux-Arts, avec le Grand Sud, le Tripostal, les Maisons Folies Moulins & Wazemmes, Lieux Culturels Pluridisciplinaires de la Ville de Lille, avec le soutien de la Drac Hauts-de-France, de la Région Hauts-de-France, et de la Ville de Lille

Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 LILLE Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ [{« type »: « email », « value »: « resagrandsud@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320888990 »}] Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places

Mylène Benoit