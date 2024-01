Les femmes dans l’histoire des métiers du cinéma français : focus sur les monteuses Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris, mardi 5 mars 2024.

Masterclass de Tifenn Martinot-Lagarde, en partenariat avec des monteuses professionnelles, à la bibliothèque du cinéma François Truffaut

Encore trop souvent méconnues en dehors de rares figures emblématiques

récemment mises en lumière comme Alice Guy ou Musidora, les femmes ont pourtant

été nombreuses dans les professions du cinéma français dès ses origines. Un

focus sera proposé sur le métier du montage, son évolution à travers le temps,

la place que les femmes y ont occupée, illustré par quelques portraits de

grandes monteuses.

L’INTERVENANTE

Archiviste paléographe et conservatrice générale des bibliothèques, Tifenn

Martinot-Lagarde est directrice adjointe du département Son Vidéo

Multimédia de la Bibliothèque nationale de France (BnF). Ses travaux de

recherche portent sur les femmes dans l’histoire du cinéma français.

Le département Son Vidéo Multimédia de la BnF compte 2 millions de documents

audiovisuels, dont plus de 350 000 vidéos. Cet ensemble issu du dépôt

légal des vidéogrammes institué en 1975, complété par des dons et acquisitions

(6 000 à 10 000 titres par an), forme la plus riche vidéothèque pour la

recherche en Europe.

Mardi 5 mars – 19h-21h – Bibliothèque du cinéma François Truffaut – Sur inscription au 01 40 26 29 33 ou par mail : bibliotheque.cinema@paris.fr

Bibliothèque du cinéma François Truffaut Forum des Halles, niveau -3, 4 rue du cinéma 75001 Paris

Contact :

The Photoplay Author, 1914 Salle d’assemblage et collage