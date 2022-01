Les femmes dans les représentations sculptées à Périgueux Maison du Pâtissier Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

Les femmes dans les représentations sculptées à Périgueux Maison du Pâtissier, 8 mars 2022, Périgueux. Les femmes dans les représentations sculptées à Périgueux

Maison du Pâtissier, le mardi 8 mars à 12:00

**Pause patrimoine** _**Dans le cadre du Mois des droits des femmes**_ Femme de pierre, femme de bronze, en terre cuite… une rencontre inédite pour tous ceux qui passent sans les regarder. Des représentations au cours des siècles et sous plusieurs formes. Rétrospective en images suivie d’une dégustation pâtissière.

Gratuit. Sur réservation. Pass vaccinal et port du masque exigés. Rdv : Maison du Pâtissier, place Saint-Louis.

Pause patrimoine Maison du Pâtissier Place Saint-Louis 24000 Périgueux Périgueux Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T12:00:00 2022-03-08T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Maison du Pâtissier Adresse Place Saint-Louis 24000 Périgueux Ville Périgueux lieuville Maison du Pâtissier Périgueux Departement Dordogne

Maison du Pâtissier Périgueux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux/

Les femmes dans les représentations sculptées à Périgueux Maison du Pâtissier 2022-03-08 was last modified: by Les femmes dans les représentations sculptées à Périgueux Maison du Pâtissier Maison du Pâtissier 8 mars 2022 Maison du Pâtissier Périgueux Périgueux

Périgueux Dordogne