Les femmes dans les filières techniques et scientifiques Lycée Paul Claudel à Laon Aulnois-sous-Laon Catégories d’évènement: Aisne

Aulnois-sous-Laon

Les femmes dans les filières techniques et scientifiques Lycée Paul Claudel à Laon, 7 mars 2022, Aulnois-sous-Laon. Les femmes dans les filières techniques et scientifiques

du lundi 7 mars au vendredi 11 mars à Lycée Paul Claudel à Laon

Certaines femmes sont devenues des figures emblématiques dans leurs domaines scientifiques et techniques, d’autres ont reçu les plus hautes distinctions. Sans ces femmes, les sciences et techniques ne seraient ce qu’elles sont aujourd’hui. Pourquoi seulement 29% des filles choisissent-elles les études scientifiques et techniques ?

Entrée libre et gratuite

De nombreuses femmes ont montré leurs qualités et compétences en sciences et techniques. Pourquoi ne choisissent-elles pas les études scientifiques ? Filles et garçons ont-ils accès aux mêmes savoirs? Lycée Paul Claudel à Laon 1 place Foch 02000 LAON Aulnois-sous-Laon Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-07T09:00:00 2022-03-07T17:00:00;2022-03-08T09:00:00 2022-03-08T17:00:00;2022-03-09T09:00:00 2022-03-09T17:00:00;2022-03-10T09:00:00 2022-03-10T17:00:00;2022-03-11T09:00:00 2022-03-11T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Aulnois-sous-Laon Autres Lieu Lycée Paul Claudel à Laon Adresse 1 place Foch 02000 LAON Ville Aulnois-sous-Laon lieuville Lycée Paul Claudel à Laon Aulnois-sous-Laon Departement Aisne

Lycée Paul Claudel à Laon Aulnois-sous-Laon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aulnois-sous-laon/

Les femmes dans les filières techniques et scientifiques Lycée Paul Claudel à Laon 2022-03-07 was last modified: by Les femmes dans les filières techniques et scientifiques Lycée Paul Claudel à Laon Lycée Paul Claudel à Laon 7 mars 2022 Aulnois-sous-Laon Lycée Paul Claudel à Laon Aulnois-sous-Laon

Aulnois-sous-Laon Aisne