Gratuit : oui Inscription : www.weezevent.com/les-femmes-dans-le-secteur-des-nouvelles-technologies Sur place (rendez-vous 15 minutes avant) : Le Palace, 4 rue voltaire, 44000 NantesouÀ distance : lien de connexion fourni une fois inscrit Les femmes dans le secteur des Nouvelles Technologies. Des professionnel·le·s vous répondent : Pourquoi favoriser les vocations féminines dans le secteur des nouvelles technologies ?Comment s’orienter dans la Tech (quels métiers, quelles formations…) ?Est-il plus facile pour une femme de faire carrière dans la Tech ?Quel leadership au féminin ?Participants : Salesforce (Valérie Deleuze), Femmes du Digital Ouest (David L’Hour), Pôle emploi (Caroline Jousset), Accenture (Gaëtan Guillot et Gaël Garandeau), ASI (Fabienne Guriec). Dans le cadre de Nantes Digital Week Le Palace 4 rue Voltaire Centre-ville Nantes

