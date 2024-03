« Les femmes dans le rock » la baleine Quimper, vendredi 22 mars 2024.

« Les femmes dans le rock » par Suzy Q, le 22 mars à Quimper Vendredi 22 mars, 19h00 la baleine prix libre

Début : 2024-03-22T19:00:00+01:00 – 2024-03-22T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T19:00:00+01:00 – 2024-03-22T22:00:00+01:00

le vendredi 22 mars, conférence gesticulée Les femmes dans le rock, par Suzy Q.

Rendez-vous à 19h,

entrée prix libre

Cette conférence gesticulée est à la fois informations et pensées sur le monde du rock et un hommage aux femmes vivantes, vibrantes, rythmantes qui ont et qui évoluent dans cet univers. Elle est aussi interrogation et confidence sur un parcours de femme dans ses forces, ses vulnérabilités, ses doutes, ses créativités, ses désirs, ses engagements. Il s’agit de partager une passion, de toucher et de se questionner, dans le contexte ancien et actuel des injustices faites aux femmes, souvent non écoutées , non reconnues, invisibilisées dévalorisées dans la musique et ailleurs. Avec un fil rouge, un fil d’or qui bouge, la relation à la mère s’entremêle aux connaissances musicales, à des moments de sincérité et à la distance d’un regard sociologique. Dans un mélange de trash et de doux, on se sent toucher au plus profond de nous. Fragile et rockeuse, souriante et frondeuse, sincère et rêveuse, Suzy Q, Blouson de cuir et collant fou, a le rythme autour du coup, allez la voir un poing c’est tout!

(Texte de présentation / résumé par Marie Christine Gaudin)

Durée approximative: 1h30

la baleine 35 rue du cosquer Quimper 29000 Kermabeuzen Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://labaleine.arvalum.org/ »}]

Quimper rock