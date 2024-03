Les femmes dans la vie de François Ier SALLE OZANAM Paris, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 14h15 à 16h15

.Public adultes. payant

Montant de la participation : 10 €

Venez participez à la conférence » Les femmes dans la vie Francois 1er »

Roi de France imposant par la durée de son règne comme par sa taille , vainqueur de Marignan, Prince de la Renaissance, roi bâtisseur , aux prises avec Charles Quint et Henri VIII d’Angleterre, que n’a-t on dit et écrit pour créer ce mythe de la hardiesse et de la modernité ? Il n’est pas jusqu’à ses exploits amoureux qui n’aient contribué à sa gloire. Les femmes, on le sait moins, ont tenu un rôle essentiel dans la vie de François Ier : Sa mère, Louise de Savoie, Sa sœur, Marguerite d’Angoulême. Ses deux épouses, Claude de France et Eléonore d’Autriche Ses deux favorites : Françoise de Foix et Anne de Pisseleu d’Heilly, et ses nombreuses maîtresses, Catherine de Médicis, sa belle fille et Diane de Poitiers, la favorite de son fils Henri II. Qui sont –elles ? Quelles relations a t’il entretenues avec cet entourage de femmes ? Quel rôle ont-elles joué dans la prise et l’exercice du pouvoir ? L’influence des femmes conduit elle à nuancer voire à réviser le brillant portrait du Roi Chevalier, Prince de la Renaissance ?

SALLE OZANAM 92BIS BD MONTPARNASSE 75014

SALLE OZANAM 92BIS BD MONTPARNASSE 75014

