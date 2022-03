Les femmes dans la résistance – Histoire & portraits de femmes en Bretagne – Exposition Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouha

Les femmes dans la résistance – Histoire & portraits de femmes en Bretagne – Exposition Plouha, 8 mars 2022, Plouha. Les femmes dans la résistance – Histoire & portraits de femmes en Bretagne – Exposition Hall de l’Hermine 9 avenue Laënnec Plouha

2022-03-08 – 2022-03-11 Hall de l’Hermine 9 avenue Laënnec

Plouha Côtes d’Armor Dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, la municipalité de Plouha propose une exposition “Les femmes dans la résistance – Histoire & portraits de femmes en Bretagne”. Dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, la municipalité de Plouha propose une exposition “Les femmes dans la résistance – Histoire & portraits de femmes en Bretagne”. Hall de l’Hermine 9 avenue Laënnec Plouha

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plouha Autres Lieu Plouha Adresse Hall de l’Hermine 9 avenue Laënnec Ville Plouha lieuville Hall de l’Hermine 9 avenue Laënnec Plouha Departement Côtes d'Armor

Plouha Plouha Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouha/

Les femmes dans la résistance – Histoire & portraits de femmes en Bretagne – Exposition Plouha 2022-03-08 was last modified: by Les femmes dans la résistance – Histoire & portraits de femmes en Bretagne – Exposition Plouha Plouha 8 mars 2022 Côtes-d’Armor Plouha

Plouha Côtes d'Armor