49 Nord 6 Est – Fonds régional d'art contemporain de Lorraine, le dimanche 19 septembre à 16:30

### Dans le cadre des Journées du matrimoine, carte blanche aux musiciens de l’Orchestre national de Metz. Violons Emilien Hu, Takeshi Takezawa Alto Laurent Tardif Violoncelle Barbara Chavey Germaine Tailleferre (1892-1883) – Quatuor à Cordes (1919) Claude Debussy (1862-1918) – Quatuor à cordes en sol mineur op. 10 (1893).

Gratuit. Entrée libre.

49 Nord 6 Est – Fonds régional d'art contemporain de Lorraine 1 bis rue des Trinitaires, 57000 Metz Metz Bellecroix Moselle

2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

