### Dans le cadre des Journées du matrimoine, ce concert propose une découverte des femmes compositrices à travers le répertoire baroque. Assistez à un concert proposé par Le Concert Lorrain avec * Florence Stroesser, violon baroque * Stéphanie Houillon, viole de gambe * Anne-Catherine Bucher, direction artistique, clavecin et commentaires. « mieux qu’aucune sur le Parnasse Vous méritez occuper place » (Extrait de l’épigramme de René de Menerville, particulièrement élogieuse pour la jeune femme.) Le programme est composé d’œuvres de Maria Anna Martinez (1744-1812), Elisabetta de Gambarini (1730-1765), Françoise-Charlotte de Saint-Nectaire dite Mademoiselle de Menetou (1679-1745), Elisabeth Jacquet de La Guerre (1665-1729).

Gratuit. Entrée libre.

Dans le cadre des Journées du matrimoine, ce concert propose une découverte des femmes compositrices à travers le répertoire baroque. Église Saint-Maximin 61 rue Mazelle, 57000 Metz

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:00:00

