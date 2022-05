« Les Femmes aux yeux ouverts sont dangereuses» – Quartet Buccal Le Nouveau Théâtre, 16 août 2022, Châtellerault.

« Les Femmes aux yeux ouverts sont dangereuses» – Quartet Buccal

Le Nouveau Théâtre, le mardi 16 août à 21:00

Les chanteuses du Quartet Buccal écrivent, composent, et chantent a capella. Dans un univers féminin, elles nous livrent histoires intimes, bouffées de colère, rires et tendresses qu’elles ont puisés dans leurs racines. Elles ont des origines, comme on dit… Des parents ou des ancêtres, venus d’Italie, de Bretagne, du Mali, qui ont voyagé pour s’installer à Paris. La migration était-elle, à l’époque, auréolée d’une nostalgie joyeuse ? Quelles parts de richesses et de blessures leur reste-t-il de ces allers sans retour ? Leurs états d’âme de femmes, leurs colères et fous rires, font- ils partie de l’héritage laissé par leurs parents voyageurs ? Leur ont-ils légué cette force de vie qui donne le goût d’avancer, sans jamais perdre l’humour, dans le quotidien comme pour les grandes batailles ? «Un groupe vocal qui bouscule par son impertinence et son talent ! Courez-y !» PARISCOPE. Claire CHIABAÏ, Véronique RAVIER, Marisa SIMON Textes & musiques, arrangements : Le Quartet Buccal ainsi que Gabriel Levasseur et Sheila. Tout public. Nouveau Théâtre

4€, 6€, 8€

Festival ” Les Mardis au Verger” 19ème édition – Association Caus’ette

