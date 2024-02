Les femmes au Moyen Age (Médiathèque centre ville) Brive-la-Gaillarde, samedi 10 février 2024.

Les femmes au Moyen Age (Médiathèque centre ville) Brive-la-Gaillarde Corrèze

Venez découvrir « la vie des femmes au moyen-âge » au travers de cette conférence de Philippe Mazaud de l’association la Tour Duranius.

L’association La tour Duranius il Etait une fois le moyen-âge a pour but d’étudier, de promouvoir, de faire partager à un public, le plus large possible, tous les éléments qui s’attachent à la période du moyen-âge (son histoire, sa sociologie, sa culture, ses moeurs, sa spiritualité, ses arts et monuments) ainsi que ceux fondant le quotidien de la vie médiévale.

A 15h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 15:00:00

fin : 2024-02-10 16:00:00

Place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

L’événement Les femmes au Moyen Age (Médiathèque centre ville) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2024-02-03 par Brive Tourisme