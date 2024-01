Les femmes artistes : Atelier créatif (6-12 ans) Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 15h00 à 17h00

.Public enfants adolescents. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans. gratuit

Réservation obligatoire

En partenariat avec la revue DADA, venez vous amuser à inverser le rôle des femmes et des hommes dans les peintures d’antan ! Découvrez ainsi les femmes qui ont pu exister dans l’histoire de l’art…

Les

portraits peints ont longtemps reflété la place des femmes et des hommes dans

la société. Séduction et docilité pour les unes, force et courage pour les uns…

Et si tu t’amusais à inverser les rôles ? Choisis toi deux portraits dans

l’histoire de l’art, l’un représentant un homme, l’autre une femme et modifie

leur apparence grâce à un savoureux jeu de découpage.

RESERVATION

L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CET ATELIER EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE).

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 20 FEVRIER.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

Contact : +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.billetweb.fr

Journal DADA