### **MARDI 8 MARS – TOULOUSE** **17h30-19h** **VISITE** **TOUT PUBLIC** * _**« Rebelles ! »**_ * À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, une visite spéciale et inédite des Archives à travers plusieurs figures féminines de l’histoire de notre département. Un voyage au fil des siècles pour comprendre les grandes étapes des combats pour l’égalité. * Lieu : Archives de la Haute-Garonne 11 boulevard Girffoul-Dorval 31400 Toulouse. Parking gratuit au n°14. * Contact : 05.34.32.50.00. / [archives.action.culturelle@cd31.fr](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr) ### **JEUDI 10 MARS – TOULOUSE** **À partir de 20h – 4 équipes en simultané** **MURDER PARTY** **ADULTES** * _**« Le mythe des 3 sorcières »**_ * Une enquête aux limites du paranormal, trois mystérieuses sorcières dont il faut percer le secret, un sac à procès disparu, un meurtre à élucider… À vous de trouver le coupable, de déjouer les pièges d’étranges personnages et d’échapper à d’effrayants phénomènes ! Animation : Atelier Brooklyn. * Lieu : Archives de la Haute-Garonne 11 boulevard Girffoul-Dorval 31400 Toulouse. Parking gratuit au n°14. * Contact : 05.34.32.50.00. / [archives.action.culturelle@cd31.fr](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr) ### **VENDREDI 11 MARS – SAINT-GAUDENS** **17h30-19h** **CONFÉRENCE** **ADULTES** * **_« Femmes en résistance »_** * L’engagement des femmes dans la Résistance a longtemps été sous-évalué voire ignoré. La réalité est aujourd’hui mieux établie : les femmes sont présentes dans toutes les formes de résistance, à tous les niveaux, dans tous les mouvements et réseaux. Cette conférence vous propose d’explorer leur rôle considérable et indispensable à travers un éclairage commingeois. Animation : Elérika Leroy, historienne. * Lieu : Antenne des Archives en Comminges – Espace Pégot – 31800 Saint-Gaudens. * Contact : 05.34.32.50.90. / [antenne.archives@cd31.fr](mailto:antenne.archives@cd31.fr) ### **SAMEDI 12 MARS – TOULOUSE** **14h-17h** **EXPÉRIENCE ARTISTIQUE** **TOUT PUBLIC** * _**« Calligraphie(s) » – Carte blanche à Christel Llop !**_ * En marge de son exposition présentée aux Archives, l’artiste calligraphe Christel Llop vous fait approcher l’art de la calligraphie lors d’un atelier découverte privilégié, alternant les démonstrations et les initiations. Une expérience pour les petits comme les grands, à vivre en famille. * Lieu : Archives de la Haute-Garonne 11 boulevard Girffoul-Dorval 31400 Toulouse. Parking gratuit au n°14. * Contact : 05.34.32.50.00. / [archives.action.culturelle@cd31.fr](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr)

Gratuit, sur réservation OBLIGATOIRE.

Les femmes sont à l’honneur aux Archives départementales de la Haute-Garonne. Entre le 8 et le 12 mars, quatre activités gratuites sont proposées…

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



