LES FEMMES A L HONNEUR Lunel, vendredi 8 mars 2024.

LES FEMMES A L HONNEUR Lunel Hérault

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le vendredi 8 mars, retrouvez trois conférences, un spectacle et une projection, les 8 et 9 mars, à Saussines et à Lunel.

Vendredi 8 mars

À 20h, à la salle des fêtes de Saussines, laissez-vous embarquer par le film Touchées d’Alexandra Lamy, engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes. La projection sera suivie d’un débat avec le public en présence des personnalités d’associations (Résonnances, CIDDF) et des acteurs de film.

Samedi 9 mars

À 10h à la médiathèque intercommunale de Lunel, assistez à la conférence de Christine Kerr, oncologue radiothérapeute à l’Institut du Cancer de Montpellier et déléguée prévention à la Ligue contre le cancer. Elle évoquera les cancers qui touchent les femmes, comment agir et dans quels buts.

À 11h, le Centre Intercommunal d’Action Social accueille une autre conférence sur le rôle des soignants de proximité (pharmacien, sage-femme et médecin) dans la prévention et le dépistage des cancers.

À 17h, retour à la médiathèque intercommunale de Lunel pour un solo de clown décapant, No Coffee for the queen, sur l’avortement. L’artiste Clara Aumann l’aborde avec humour mais sans mâcher ses mots. Elle raconte l’histoire de cette zone grise être heureuse d’en avoir le droit mais triste d’en user. Le sujet est évoqué pour en rigoler, l’exorciser et donner voix à ce qu’on a l’habitude de chuchoter.

À 18h30, à l’Espace Feuillade de Lunel, la conférencière Martine Biard retrace le destin hors du commun de Joséphine Baker, première femme noire à entrer au Panthéon.

Infos pratiques

Programmation entièrement gratuite

Spectacle No Coffee for the queen pour ado et adulte sur inscription au 04 67 99 06 51.

Entrée libre pour les autres événements .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:00:00

fin : 2024-03-09

520 Avenue des Abrivados

Lunel 34400 Hérault Occitanie

