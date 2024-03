Les Fées Sorcières + Spectacle MinoKino Cinéma La Lanterne Bègles, dimanche 14 avril 2024.

Les Fées Sorcières + Spectacle MinoKino Spectacle Mini-Magie par la Cie Seuls les Poissons & Thierry Forgue avant le film Dimanche 14 avril, 10h30 Cinéma La Lanterne Tarifs unique : 4€50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T10:30:00+02:00 – 2024-04-14T11:30:00+02:00

Fin : 2024-04-14T10:30:00+02:00 – 2024-04-14T11:30:00+02:00

Le spectacle

Mini-Magie, c’est l’histoire d’un comédien qui est sûrement magicien… car il change de peau comme il change de chemise !

Agrémenté de petites illusions visuelles et rythmiques, des changements de costume transforment l’acteur en poète, musicien, magicien, et plus encore…

Jusqu’à redevenir lui-même.

Le film

Il était une fois deux fées et deux sorcières qui ne se connaissent pas et… qui ne se rencontreront jamais. Pourtant le hasard de la vie va les réunir autour d’un même chemin : partir à la conquête de leur destin, apprendre à mieux se connaître et découvrir l’autre.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

cinéma bègles