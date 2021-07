Bretignolles-sur-Mer Plage de la Normandelière - Brétignolles Bretignolles-sur-Mer, Vendée Les Fées Railleuses – P A S S A G E S Plage de la Normandelière – Brétignolles Bretignolles-sur-Mer Catégories d’évènement: Bretignolles-sur-Mer

Vendée

Les Fées Railleuses – P A S S A G E S Plage de la Normandelière – Brétignolles, 13 août 2021-13 août 2021, Bretignolles-sur-Mer. Les Fées Railleuses – P A S S A G E S

Plage de la Normandelière – Brétignolles, le vendredi 13 août à 20:15

Ce trio secoué nous embarque dans un périple agité. Aux creux des vagues ils affrontent les remous de la vie , ils cherchent l’équilibre à plusieurs, se perdent se mouillent et rêvent d’ailleurs. Cirque mouillé et acrobaties en milieu instable Plage de la Normandelière – Brétignolles Plage de la Normandelière, 85470 Bretignolles-sur-Mer Bretignolles-sur-Mer Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-13T20:15:00 2021-08-13T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bretignolles-sur-Mer, Vendée Étiquettes évènement : Autres Lieu Plage de la Normandelière - Brétignolles Adresse Plage de la Normandelière, 85470 Bretignolles-sur-Mer Ville Bretignolles-sur-Mer lieuville Plage de la Normandelière - Brétignolles Bretignolles-sur-Mer