Les Fées de l’Arbre Théâtre du Pont Tournant, 19 avril 2022, Bordeaux.

du mardi 19 avril au dimanche 24 avril à Théâtre du Pont Tournant

En Irlande, il est bien connu que certains arbres abritent des fées qu’il faut respecter et protéger. Chaque fée porte en elle un enseignement de l’arbre. Grâce à la magie de sa musique, un troubadour fait apparaître les fées et les présente à une princesse possessive et gâtée. Son seul objectif, en faire la collection et les garder bien au chaud dans son château. Seulement, sans leurs fées, les arbres se meurent et la forêt dépérit. Avec l’aide et l’énergie du public, le troubadour doit convaincre la princesse de libérer les fées afin que les arbres retrouvent leurs forces et que la forêt revive !

Tarifs: Normal: 12€ Réduit:10€

Spectacle jeune public, à partir de 6 ans, qui invite petits et grands à ressentir le merveilleux dans la nature qui nous entoure.

Théâtre du Pont Tournant 13 rue Charlevoix de Villers Bordeaux Bacalan Gironde



