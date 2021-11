Les Féérizzz Rosporden, 15 décembre 2021, Rosporden.

Les Féérizzz Rosporden

2021-12-15 – 2021-12-18

Rosporden Finistère

Programme de cette édition 2021

– « Embarquement immédiat »

Le mercredi 15 décembre (plusieurs horaires)

Cie Art Traction

Lieu : Parc de Kernével

Tout public Dès 5 ans

– Cendrillon et blanche neige

Scopitone et compagnie

Le samedi 18 décembre à 15 h et 17 h

Lieu : Centre Culturel

Théâtre déjanté

Tout public Dès 5 ans

– Le Manège salé

Vend. 17 décembre et Sam. 18 décembre

Lieu : Place de la Mairie – gratuit

Le Manège Salé est un petit carrousel atypique et poétique sur lequel sillonnent 8 animaux marins en tôle, acier, aluminium et bois.

Huit bestioles tout droit sorties des fonds imaginaires marins emportent à chaque tour une douzaine de passagers dans une ronde ludique et aquatique !

La féerie du manège salé réunit petits et grands enfants.

– Exposition de jouets musicaux vintage

par Chapi Chapo et les petites musiques de pluie

Public : Tout public

Lieu : Médiathèque

Gratuit

Rosporden

dernière mise à jour : 2021-11-17 par