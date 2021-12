Le pouliguen Cinéma Pax 44510 Le pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique Les fééries pouliguennaises – Projection du film d’animation Les Elfkins : Opération pâtisserie Cinéma Pax 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Les fééries pouliguennaises – Projection du film d'animation Les Elfkins : Opération pâtisserie

Cinéma Pax 44510 Le pouliguen, le jeudi 30 décembre à 14:30

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de rencontrer des humains et décide un jour de partir à l’aventure ! Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique ! Pour les petits. Offert par la Ville dans la limite des places disponibles.

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de rencontrer des humains et décide un jour de partir à l'aventure ! Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-30T14:30:00 2021-12-30T00:30:00

