Cinéma Pax 44510 Le pouliguen, le lundi 20 décembre à 14:30

Projection du dernier film d’animation des studios Disney “Encanto: la fantastique famille Madrigal”. Rendez-vous directement au cinéma Pax. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Offert par la Ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-20T14:30:00 2021-12-20T00:30:00

