Centre, Quai, Promenade 44510 Le pouliguen, le mercredi 29 décembre à 15:30

Déambulation par la fanfare Gloup's dans le centre, sur le quai Sandeau et la Promenade (durée de chaque représentation : 30 mn) Les quatre musiciens distillent un style world / jazz énergique et dansant. Au menu : musiques de l'Europe de l'Est et dixieland de La Nouvelle-Orléans, saupoudrés d'une touche de jazz manouche, de valse, de scat et de nombreuses improvisations.

2021-12-29T15:30:00 2021-12-29T01:30:00

