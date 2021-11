LES FÉERIES DU PEYROU Montpellier, 2 décembre 2021, Montpellier.

LES FÉERIES DU PEYROU Montpellier

2021-12-02 – 2022-01-02

Montpellier Hérault

Ne manquez pas les féeries du Peyrou et ses 10 chalets magiques du 02 décembre 2021 au 02 janvier 2022 !

Venez admirer la promenade du Peyrou illuminée et laissez-vous porter par l’ambiance féérique qui enchantera petits et grands ! Chalets, animations, surprises… et boîte aux lettres du Père Noël !

Ne manquez pas les féeries du Peyrou et ses 10 chalets magiques du 02 décembre 2021 au 02 janvier 2022 !

https://www.montpellier.fr/

Ne manquez pas les féeries du Peyrou et ses 10 chalets magiques du 02 décembre 2021 au 02 janvier 2022 !

Venez admirer la promenade du Peyrou illuminée et laissez-vous porter par l’ambiance féérique qui enchantera petits et grands ! Chalets, animations, surprises… et boîte aux lettres du Père Noël !

Montpellier

dernière mise à jour : 2021-11-16 par