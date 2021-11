Les fééries d’Ennetières en Weppes Parvis du Complexe sportif et socio culturel, 5 décembre 2021, Ennetières-en-Weppes.

Parvis du Complexe sportif et socio culturel, le dimanche 5 décembre à 10:00

Cela a beau être la douzième édition, annulée en 2020 pour cause de pandémie, il reste que cet évènement dans les Weppes cache le goût de l’impatience. Et bonne nouvelle ! Bon nombre de créateurs et producteurs se sont manifestés, tous super motivés à revenir sur le devant de la scène, valoriser et vendre le fruit de leur travail et partager leur savoir-faire. Notre plus grand plaisir est de vous faire connaitre et de redonner du sourire aux gens. Tous les exposants de l’artisanat et producteurs terroirs sont d’authentiques créateurs confirmés ou prometteurs et ce dans tous les secteurs : bijoux, textile, céramique, arts de la table, verrerie, ébénisterie, maroquinerie, luminaire, mosaïque, chapellerie, … une nouvelle dynamique gustative sera au rendez-vous, allant des vins et champagne en passant par le foie gras, les pains du boulanger, les bières locales, le miel, spécialités sucrées, … ! Juste avant le début des fêtes de fin d’année, le Salon « de la création et des saveurs » constitue l’opportunité de trouver des idées originales et des cadeaux gastronomiques à offrir à ses proches et même de dénicher de bonnes idées pour les repas de famille ! Animations et ateliers pour petits et grands, dégustations Petite restauration – Crêperie – Buvette Complexe sportif et socio-culturel – Rue du Bourg Ennetières en Weppes Parkings gratuits aux abords du salon, Accès PMR Entrée gratuite

