Lézignan-Corbières Lézignan-Corbières Aude, Lézignan-Corbières LES FÉÉRIES DE NOËL À LÉZIGNAN-CORBIERES Lézignan-Corbières Lézignan-Corbières Catégories d’évènement: Aude

Lézignan-Corbières

LES FÉÉRIES DE NOËL À LÉZIGNAN-CORBIERES Lézignan-Corbières, 11 décembre 2021, Lézignan-Corbières. LES FÉÉRIES DE NOËL À LÉZIGNAN-CORBIERES Lézignan-Corbières

2021-12-11 – 2022-01-02

Lézignan-Corbières Aude Lézignan-Corbières Le 11 décembre à 18h00 : inauguration et illumination de la ville en présence de Miss Jeunesse Occitanie.

Le 22 décembre entre 11h et 18h : déambulation des aventuriers de Noël et leur animation musicale.

« Le Village de Noël » chalets des artisans-créateurs pour vos cadeaux.

Les délices pour vos papilles.

Les manèges et les jeux pour la plus grande joie des enfants. +33 4 68 27 05 42 http://www.lezignan-corbieres.fr/ Lézignan-Corbières

dernière mise à jour : 2021-11-23 par A.D.T. de l’Aude / Pays Touristique Corbières-Minervois

Détails Catégories d’évènement: Aude, Lézignan-Corbières Autres Lieu Lézignan-Corbières Adresse Ville Lézignan-Corbières lieuville Lézignan-Corbières