LES FÉÉRIES DE L’OULIBO

2022-12-26 08:00:00 – 2022-12-31 12:00:00 Venez célébrer l’huile nouvelle !

Du 19 au 31 Décembre 2022, venez découvrir l’huile nouvelle dans un décor de fêtes. Pour l’occasion la boutique de l’Oulibo est entièrement décorée pour vous plonger dans la magie de Noël. Tous les jours :

– Visite Guidée avec Chasse au trésor spécial Noël (10h-30 / 14h30 / 16h00)

– Bar à Huile de 11h à 12h : initiation des huiles nouvelles de 11h à 12h et de 15h à 17h00.

– A la Boutique de l’Oulibo : Les Gourmandises de Noël : chocolat chaud, vin chaud du Minervois, crêpes à l’huile d’olive vous seront proposés par l’équipe de l’Oulibo.

– Tous les jours dégustation des différents produits des artisans partenaires de l'Oulibo (Muscat de Noël, foie gras, vins…).

