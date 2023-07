Au fil de l’eau, l’Ugine Les Faverges Saint-Paul-en-Chablais, 16 septembre 2023, Saint-Paul-en-Chablais.

Au fil de l’eau, l’Ugine Samedi 16 septembre, 09h30 Les Faverges sur inscription

Descendant tout droit de la Dent d’Oche, le torrent de l’Ugine façonne le paysage et l’économie d’un petit vallon au cœur du Chablais depuis le Moyen-Âge. Découvrez le village et l’Ugine avec l’association Mémoire et Patrimoine de Saint-Paul-en-Chablais.

Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo.

Rdv à la Chapelle, Lieu-dit Les Faverges (lieux de stationnement à distance de la chapelle, lieu-dit très étroit)

Les Faverges Les Faverges, Saint-Paul-en-Chablais Saint-Paul-en-Chablais 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « info@saintpaulenchablais.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0450752817 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

©JL Blanc