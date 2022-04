Les Faux de Verzy : le vrai du faux ! Verzy Verzy Catégories d’évènement: Marne

Verzy

Les Faux de Verzy : le vrai du faux ! Verzy, 1 juin 2022, Verzy. Les Faux de Verzy : le vrai du faux ! Verzy

2022-06-01 – 2022-06-01

Verzy Marne Verzy Bijoux de la forêt domaniale de Verzy, on ne se lasse pas de redécouvrir les faux de Verzy, ces arbres légendaires! Accompagnés d’un technicien de l’ONF passionné par les Faux, plongez au cœur de leur histoire mystérieuse ! Informations pratiques :

– RDV Parking des Faux, Forêt Domaniale de Verzy

– Places limitées, inscriptions obligatoires sur billetweb

– Prévoir chaussures de marche et bouteille d’eau

————————- Les forêts domaniales de Verzy, d’Hautvillers et du Chêne à la Vierge sont labellisées Forêt d’Exception®.

Ce label récompense une gestion forestière durable et concertée à travers un programme d’actions de développement et de valorisation des forêts domaniales. contact@parc-montagnedereims.fr +33 3 26 59 44 44 http://www.parc-montagnedereims.fr/ Verzy

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Verzy Autres Lieu Verzy Adresse Ville Verzy lieuville Verzy Departement Marne

Verzy Verzy Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verzy/

Les Faux de Verzy : le vrai du faux ! Verzy 2022-06-01 was last modified: by Les Faux de Verzy : le vrai du faux ! Verzy Verzy 1 juin 2022 Marne Verzy

Verzy Marne