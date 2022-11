Les Fauves – Cie Ea Eo Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône EUR 3 22 Les Fauves est un spectacle de jonglage en deux parties, se déroulant sous un chapiteau bulle, sorte de station spatiale d’exploration du jonglage.



Les spectateurs sont tout d’abord invités à visiter la ménagerie : on y croise du jonglage avec la plante des pieds, du jonglage sous l’eau, du jonglage en transe… La seconde partie est une célébration de l’impermanence, un combat contre la gravité et l’oubli, remporté seulement le temps du spectacle, sous les projecteurs.



Comme des fauves, les jongleuses et jongleurs n’ont pas choisi d’être là. Soumis à leur passion, ils se sont dressés eux-mêmes pour faire un numéro qu’ils jouent en boucle, ne pouvant s’empêcher d’exécuter, encore et encore, ce qui sera peut-être un jour leur meilleur jonglage.



Direction artistique : Eric Longequel et Johan Swartvagher

Les Fauves : Eric Longequel, Neta Oren, Wes Peden, Johan Swartvagher, Emilia Taurisano

Musique live : Solène Garnier

Création Lumière : Jules Guerin

Design : Bulle Dynamorphe

Costumes : Alma Lomax

Conception Aquarium : Florian Wenger

Transformation gradin : Quentin Alart, Armand Barbet , Gaël Richard

Production Ea Eo



Création

France

Durée : 1h30

Dès 9 ans

Sous chapiteau

Retrouvez le spectacle « Les Fauves » sous chapiteau.

