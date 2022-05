Les Faucons du Château de Vincennes Maison Paris Nature Paris Catégories d’évènement: île de France

Les Faucons du Château de Vincennes Maison Paris Nature, 15 juin 2022, Paris. Le mercredi 15 juin 2022

de 14h00 à 16h00

. gratuit

[Visite guidée] Le Faucon crécerelle est LE rapace emblématique de Paris. Une trentaine de couples nichent sur les plus grands bâtiments de la Capitale. Partons, longue-vue sur l’épaule, à la recherche de plusieurs nichées sur les murs du Château de Vincennes pour y découvrir, peut-être, les jeunes de l’année… Rendez-vous devant l’entrée du Parc Floral de Paris, côté Château de Vincennes. Maison Paris Nature Parc Floral de Paris 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW4nEFE-9hmv-jEqfLtkudyMmqRcSy5eRbwoceh9gss61LlQ/viewform

Maxime PARISY

