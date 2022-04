Les Faucheuses Fontaines, 20 août 2022, Fontaines.

Les Faucheuses Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines

2022-08-20 – 2022-08-20 Théâtre de l’Atelier Bleu D955

Fontaines Yonne Fontaines

EUR 12 15 Chansonnières sur scène, au comptoir ou sur un bout de trottoir.

Deux interprètes autrices et compositrices qui jouent avec les mots et jonglent avec les notes.

Petite guitare à la main, à deux voix distinctes un peu gouailleuses et harmonieuses, les Faucheuses nous embarquent dans leur univers onirique, révolté et déjanté.

Le duo complice aborde avec humour et authenticité des thèmes essentiels tels que l’Amour, la Mort, les petits chiens en laisse ou encore les mamies collabos.

Elles interpellent nos états d’âmes et nous font voyager à travers le temps et les émotions.

+33 3 86 74 34 20

Chansonnières sur scène, au comptoir ou sur un bout de trottoir.

Deux interprètes autrices et compositrices qui jouent avec les mots et jonglent avec les notes.

Petite guitare à la main, à deux voix distinctes un peu gouailleuses et harmonieuses, les Faucheuses nous embarquent dans leur univers onirique, révolté et déjanté.

Le duo complice aborde avec humour et authenticité des thèmes essentiels tels que l’Amour, la Mort, les petits chiens en laisse ou encore les mamies collabos.

Elles interpellent nos états d’âmes et nous font voyager à travers le temps et les émotions.

Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines

dernière mise à jour : 2022-08-07 par