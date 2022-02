Les Faucheuses Casa Consolat, 16 février 2022, Marseille.

Les Faucheuses

Casa Consolat, le mercredi 16 février à 19:30

Chaque 3e mercredi du mois, la Casa Consolat offre son espace à un spectacle vivant ! Ce mercredi 16 février, à 19h30, nous accueillons les Faucheuses ! Chansonnières sur scène, au comptoir ou sur un bout de trottoir. Deux interprètes autrices et compositrices qui jouent avec les mots et jonglent avec les notes. Petite guitare à la main, à deux voix distinctes un peu gouailleuses et harmonieuses, les Faucheuses nous embarquent dans leur univers onirique, révolté et déjanté. Le duo complice aborde avec humour et authenticité des thèmes essentiels tels que l’Amour, la Mort, les petits chiens en laisse ou encore les mamies collabos. Elles interpellent nos états d’âmes et nous font voyager à travers le temps et les émotions. [https://lesfaucheuses.artfolio.com/](https://lesfaucheuses.artfolio.com/) Spectacle à 19h30 ! Repas + spectacle à 20€ Menu par Kim et Masa Entrée = Salade saisonnière Plat = Curry asiatique végétarien à la crème de coco, servi avec du riz Dessert = Gâteau au chocolat, à la poudre d’amande et au poivre noir Infos pratiques : Mercredi 16 février 19h00-23h00 1 Rue Consolat, 13001 Marseille 19h30 Les Faucheuses 21h00 repas Places limitées, pensez à réserver au [1rueconsolat@gmail.com](mailto:1rueconsolat@gmail.com)

♫♫♫

Casa Consolat 1 rue consolat, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T19:30:00 2022-02-16T21:00:00