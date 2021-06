Les Fatras Pleumeur-Bodou, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Pleumeur-Bodou.

Les Fatras 2021-07-24 21:00:00 – 2021-07-24 23:30:00 L’auberge de Crec’h Bec 25 route du Radôme

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor

La compagnie Fatras présente leur spectacle : G.A.S.T.O.N. (la Grande Assemblée Spectaculaire des Troubadours de l’Orchestre Narratif)

C’est l’histoire d’un voyage avec la musique comme bagage.

Une rêverie qui se raconte faite pour tous ceux que l’on rencontre. Huit musiciens qui prennent vie au fil d’un crayon qui s’enfuit. Qu’il s’agisse d’un swing endiablé ou d’un rock’n’roll déchaîné, d’une valse mélodieuse ou d’une cumbia généreuse…

Ce spectacle, c’est aussi un appel au voyage. La plume de Gaston danse sur le papier, les alexandrins virevoltent, et c’est un véritable monde imaginaire qui prend vie. Nous rencontrons soudain des personnages aussi fous qu’attachants, chacun apportant sa propre histoire, et ses sonorités. Les quatre coins de ce monde se joignent, se mélangent, et créent progressivement un véritable fatras dans une humeur joyeuse et complètement folle.

marie.foucher1988@hotmail.fr +33 7 81 21 73 61 http://www.facebook.com/crechbec

