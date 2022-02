Les Fatals Picards + Loic Desplanques 25 de la Vallée, 9 avril 2022, Chaville.

Les Fatals Picards + Loic Desplanques

25 de la Vallée, le samedi 9 avril à 20:00

**Les Fatals Picards** Au fil des années, Les Fatals Picards ont fait de la scène leur aire de jeux, leur milieu naturel, le lieu de tous les possibles, le creuset de cette alchimie si particulière qui leur permet de fondre, en un tout déjanté et pourtant si cohérent : le rock, la chanson française, l’humour, le second degré, l’engagement politique mais sans l’embrigadement primaire. Les rater sur cette tournée reviendrait un peu à rater sa vie… Dit comme ça, ça peut paraitre un peu exagéré, mais comme le disait je ne sais plus qui à propos de je ne sais plus quoi en Mai 68 : « exagérer, c’est commencer d’inventer. » Ils offriront aux spectateurs un voyage dans le temps à travers un florilège de leurs titres les plus emblématiques – La Sécurité de l’emploi, Mon père était tellement de gauche, Bernard Lavilliers, Goldorak est mort, Sucer des cailloux, Punk à Chien… – Tout en défendant haut et fort les couleurs d’Espèces Menacées, leur dernier album. **Loïc Desplanques** Auteur-compositeur-interprète et guitariste, vaguement décalé, un peu détaché, tout en nuances mais très attachant, Loïc Desplanques manie les mots avec humour et poésie, les lettres avec fantaisie, rappelant dans le désordre et pour ne pas les nommer Serge Perec, Boris Gainsbourg ou Georges Vian. Artiste singulier, il s’est forgé un personnage d’anti-héros dandy, sympathique et poète. Nonchalamment mais sûrement, il installe de chanson en chanson, son univers empreint d’une certaine légèreté, mêlant jeux de mots, de sonorités et de langage à des paroles toujours ludiques. Une légèreté qui peut paraître futile mais qui pourtant s’avère lourde de sens. Car finalement, si la vie est vaine, mieux vaut qu’elle soit douce (autant que faire se peut). Ouverture des portes 20h00

Tarif plein prévente : 22€

Enfin un groupe de rock français qui fait du rock… mais en français !

25 de la Vallée 25, rue des Fontaines Marivel 92370 CHAVILLE Chaville Hauts-de-Seine



