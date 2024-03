LES FATALS PICARDS – LES FATALS PICARDS THE CHAINSAW BLUES COWBOYS THEATRE DE VERDURE Noves, samedi 20 juillet 2024.

NOVES MUSIC FESTIVAL 2024 en partenariat la Mairie de Noves et l’Association Des Deux Mains/Les Passagers ( 3-L-R-21-1734) en accord avec Adone Productions présentent :Ouverture des portes : 19h30 – Début du concert : 20h30 // Restauration sur place : Food-Truck.1ère partie : THE CHAINSAW BLUES COWBOYSLES FATALS PICARDS : Au fil des années, Les Fatals Picards ont fait de la scène leur aire de jeux, leur milieu naturel, le lieu de tous les possibles, le creuset de cette alchimie si particulière qui leur permet de fondre, en un tout déjanté´ et pourtant si cohérent : le rock, la chanson française, l’humour, le second degré´, l’engagement politique mais sans l’embrigadement primaire. Les rater sur cette tournée reviendrait un peu a` rater sa vie… Dit comme ça, ça peut paraitre un peu exagéré´, mais comme le disait je ne sais plus qui a` propos de je ne sais plus quoi en Mai 68 : « exagérer, c’est commencer d’inventer ».

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-07-20 à 19:30

THEATRE DE VERDURE Avenue Agricole Viala 13550 Noves 13