LES FATALS PICARDS L’AUTRE CANAL Nancy, vendredi 6 décembre 2024.

Au fil des anne´es, Les Fatals Picards ont fait de la sce`ne leur aire de jeux, leur milieu naturel, le lieude tous les possibles, le creuset de cette alchimie si particulie`re qui leur permet de fondre, en un toutde´jante´ et pourtant si cohe´rent : le rock, la chanson franc¸aise, l’humour, le second degre´,l’engagement politique mais sans l’embrigadement primaire. Les rater sur cette tourne´e reviendraitun peu a` rater sa vie… Dit comme c¸a, c¸a peut paraitre un peu exage´re´, mais comme le disait je nesais plus qui a` propos de je ne sais plus quoi en Mai 68 : exage´rer, c’est commencer d’inventer .

Tarif : 32.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-12-06 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’AUTRE CANAL Boulevard d’Austrasie – 54000 Nancy 54