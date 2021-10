Les Fatals Picards + Fat Jeff Echo System, 29 octobre 2021, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.

_**Vendredi 29 octobre à 20h30 à Echo System, les Fatals Picards sont de retour avec “Espèces Menacées”, un neuvième album et une tournée durant laquelle ils comptent bien défendre haut et fort cette trilogie qui leur va comme un gant : le rock, l’humour, et la chanson française !**_ Le rock pour l’énergie brute que dégagent leurs prestations. L’humour pour ne pas oublier que la vie est une chose bien trop sérieuse pour être confiée à des gens tristes. La chanson française par amour d’une langue que tout bon gaulois réfractaire qui se respecte se doit de défendre corps et âme au mépris du danger et de la mort du subjonctif passé. Ce nouvel opus sera pour la formation aux plus de 1500 concerts de s’interroger avec décalage sur l’impact des interdits alimentaires dans une vie de couple, la vie révolutionnaire aprés la mort des idéaux, le boum des fêtes médiévales en France, le suicide dans le monde agricole, les films X des années 80, le couple et le temps, le suprémacisme blanc, ou encore sur la collusion entre business et terrorisme en milieu moyen-oriental… Il est désormais temps de clamer haut et fort : Les Fatals Picards ont écrit l’histoire du rock ! Oui, bon, en tout petit… Avec un crayon HB… Dans les toilettes des garçons du Collège Pierre Brossolette du Perreux-sur-Marne et c’était il y a longtemps… **+ Fat Jeff (1ère partie)** Fat Jeff n’est pas seul. Ses guitares, sa gorge serrée et ses percussions vous emmèneront dans les contrées lointaines du Texas et du Mississippi. Un voyage teinté de rouille et de poussière, grâce au Heavy Blues crasseux du Fat. Après ‘’Tales From The Road’’ sorti en 2018 et joué dans tout le grand Est (Swamp Fest, Moloco, Axone, Baby Blues Festival, Festival de l’Ours…) et le nord de la France, Fat Jeff est de nouveau sur la route avec ‘’Feelin’ Wood’’ déjà défendu sur plus de 40 dates depuis septembre 2020. **Tarifs** **• Moins de 12 ans : 6€** **• Abonnés : 23€** **• Prévente : 25€** **• Sur place : 28€**

Echo System Zone artisanale L’Écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône



